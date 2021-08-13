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Землетрясение произошло в Прокопьевском районе Кузбасса

Главная Происшествия
Кемерово
09:23 13 Августа 2021
служба, землетрясение, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Информацию об этом опубликовал на своем сайте Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, подземная стихия нанесла удар в Прокопьевском районе. Это произошло в ночь на 13 августа. Эпицентр землетрясение был расположен у села Большая Талда. На этой территории ведется добыча угля.

«По данным оперативных служб региона, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет. Работа предприятий не останавливалась», - сообщил ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, 10 декабря прошлого года произошло несколько землетрясений в районе дельты реки Селенги близ залива Провал на Байкале. Тогда в Республике Бурятия и Иркутской области обошлось без разрушений.

Фото: сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН

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