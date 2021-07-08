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Toyota в Кузбассе врезалась фуру

Главная Происшествия
Кемерово
11:42 8 Июля 2021
дтп, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП произошло на территории Кемеровской области. Его жертвами стали четыре человека.

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тяжинском районе региона столкнулись фура, следовавшая из Смоленской области, и легковой автомобиль, направлявшийся в Красноярск. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения.

«В результате ДТП 38-летний водитель Toyota и три его пассажира в возрасте 22, 27 и 50 лет от полученных травм скончались», - сообщили ТАСС в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, почти ровно год назад  на 302-м км Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовик MAN и ВАЗ-2110. Тогда в результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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