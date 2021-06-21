Обрушение породы произошло на кузбасской шахте «Анжерская-Южная»

Выброс метана и последующее обрушение породы привели к гибели горняка в Кузбассе. Инцидент произошел на шахте «Анжерская-Южная».

После взрыва и обрушения находившиеся в шахте сотрудники предприятия – более 130 человек – были эвакуированы. Работу самой шахты приостановили.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда. По данным надзорного ведомства, после рассмотрения собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Шахта «Анжерская-Южная» несколько лет находится в состоянии банкротства.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2021 года в результате обрушения породы погиб машинист горно-выемочных машин шахты «Юбилейная» в Новокузнецке. В декабре прошлого года на угольном разрезе «Виноградовский» также в Кемеровской области погиб машинист экскаватора. На него осыпался глиняный борт забоя.

Фото: страница следственного управления СКР по Кемеровской области в соцсети «ВКонтакте»