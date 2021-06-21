Четыре человека погибли в Кузбассе при крушении L-410

В минувшую субботу в Кемеровской области совершил жесткую посадку самолет L-410. В результате аварии погибли четыре человека.

Утром 19 июня самолет, принадлежащий ДОСААФ, совершал тренировочный полет с аэродрома Танай у населенного пункта Журавлево Промышленновского района. Этот аэродром популярен у сибирских любителей парашютного спорта. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа.

По данным представителя Западно-Сибирского следственного управления транспорте СКР, на которого ссылается «Интерфакс-Сибирь», у воздушного судна отказал один из двигателей. При развороте заходивший на посадку L-410 задел деревья и упал.

15 человек получили травмы. Четверо из них оказались были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным ТАСС, среди пострадавших оказался известный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области