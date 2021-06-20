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В бассейне под Кемеровом утонул 27-летний мужчина

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Кемерово
17:00 20 Июня 2021
происшествие, кузбасс, мужчина, погиб
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В Кемеровской области 27-летний мужчина утонул в городском бассейне "Металлург". Несчастный случай произошёл 19 июня в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Плавая в бассейне, мужчина внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора", - говорится в сообщении.

Инструктор вытащил посетителя из воды, вызвал скорую помощь и до прибытия врачей проводил реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в карете скорой помощи. 

В настоящее врем проводится доследственная проверка, причину смерти предстоит установить экспертам.

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