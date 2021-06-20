В бассейне под Кемеровом утонул 27-летний мужчина

В Кемеровской области 27-летний мужчина утонул в городском бассейне "Металлург". Несчастный случай произошёл 19 июня в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Плавая в бассейне, мужчина внезапно ушел под воду. Очевидцы, которыми стали дети, позвали на помощь инструктора", - говорится в сообщении.

Инструктор вытащил посетителя из воды, вызвал скорую помощь и до прибытия врачей проводил реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в карете скорой помощи.

В настоящее врем проводится доследственная проверка, причину смерти предстоит установить экспертам.