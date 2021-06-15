15 июня
Кемерово
погода +24 °C
71.83
 
€ 87.21
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

На угольной фабрике в Кузбассе произошел пожар

Главная Происшествия
Кемерово
11:45 15 Июня 2021
пожар, фабрика, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пожар произошел на обогатительной угольной фабрике «Березовская» в Кемеровской области. Об этом сообщили информагентства.

Согласно сообщению ТАСС, который сослался на главное управление МЧС по Кемеровской области, пожар вспыхнул в одном из цехов. На место были отправлены несколько отделений пожарной охраны.

Как уточнил «Интерфакс-Сибирь», на не работавшем сегодня предприятии шел ремонт. Загорелся реагент в цехе обогащения. Площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. Представитель министерства угольной промышленности Кузбасса сообщил информагентству, что в результате инцидента пострадала крановщица.

Обогатительная фабрика расположена в городе Березовском.

Фото: страница «Подслушано в Березовском» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: 60 новорожденных эвакуировали из перинатального центра в Кемерове

60 новорожденных эвакуировали из перинатального центра в Кемерове

30 Мая 2021 г.
В медучреждении возгорание
Новости Кемерово: Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в кузбасском озере

Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в кузбасском озере

13 Мая 2021 г.
Озеро Танай находится в Промышленновском районе
Новости Кемерово: Обвинение попросило длительные сроки по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обвинение попросило длительные сроки по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»

13 Мая 2021 г.
На скамье подсудимых в этом процесс восемь человек
Новости Кемерово: Стена жилого дома частично обрушилась в кузбасском доме

Стена жилого дома частично обрушилась в кузбасском доме

3 Мая 2021 г.
Дом был признан аварийным, но его еще не расселили
Новости Кемерово: Воды реки Лебяжьей перекрыли трассу «Сибирь»

Воды реки Лебяжьей перекрыли трассу «Сибирь»

19 Апреля 2021 г.
Для транспорта в Кузбассе организован объезд
Новости Кемерово: Жителей кемеровской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

Жителей кемеровской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

15 Апреля 2021 г.
Медицинская помощь потребовалась одной женщине
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Строения закрытых шахт снесут в Прокопьевске

Строения закрытых шахт снесут в Прокопьевске

15 Июня 2021 г.
Главгосэкспертиза России утвердила смету проекта
Новости Кемерово: Новокузнецк получит новый транспорт и газовые сети

Новокузнецк получит новый транспорт и газовые сети

11 Июня 2021 г.
Правительство распределит еще 4,8 млрд рублей по федеральному проекту «Чистый воздух»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru