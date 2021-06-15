На угольной фабрике в Кузбассе произошел пожар

Пожар произошел на обогатительной угольной фабрике «Березовская» в Кемеровской области. Об этом сообщили информагентства.

Согласно сообщению ТАСС, который сослался на главное управление МЧС по Кемеровской области, пожар вспыхнул в одном из цехов. На место были отправлены несколько отделений пожарной охраны.

Как уточнил «Интерфакс-Сибирь», на не работавшем сегодня предприятии шел ремонт. Загорелся реагент в цехе обогащения. Площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. Представитель министерства угольной промышленности Кузбасса сообщил информагентству, что в результате инцидента пострадала крановщица.

Обогатительная фабрика расположена в городе Березовском.

Фото: страница «Подслушано в Березовском» в соцсети «ВКонтакте»