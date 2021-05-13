Прокуратура выясняет причину гибели рыбы в кузбасском озере

В кузбасском озере Танай массово гибнет рыба. Этим явлением заинтересовалась областная прокуратура.

Озеро Танай расположено в Промышленновском районе региона рядом с одноименным горнолыжным курортом. Его длина составляет около 5 км, ширина - 3 км. В водоеме водится, в частности, большеголовый серебряный карась, что привлекает любителей рыбной ловли.

Сообщения о гибели рыбы поступили от очевидцев. В том числе, от жителей расположенного рядом села Журавлево.

«По данному факту прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий надзорными органами, в ходе которых будет проведено расследование обстоятельств гибели рыбы, установлены виновные и приняты меры реагирования», - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году из-за сброса химикатов в Томском научно-производственном рыбоводном комплексе погибло 90% всего поголовья рыбы.

Фото: страница «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»