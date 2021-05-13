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Обвинение попросило длительные сроки по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне»

Главная Происшествия
Кемерово
09:02 13 Мая 2021
суд, пожар, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Заводском районном суде Кемерова входит в завершающую стадию процесс по первому уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Гособвинитель попросил реальные сроки лишения свободы для восьми обвиняемых.

Самый длительный срок – 14 с половиной лет – сторона обвинения запросила для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Немногим меньше – 14 лет – для гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок. Для директора компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева - 13 лет. Им инкриминируются ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В числе обвиняемых на этом процессе также охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер этой компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Для них гособвинение запросило от пяти до девяти с половиной лет.

По данным ТАСС, после предъявления обвинения в суде вину частично признала только Надежда Судденок.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года. Тогда погибли 60 человек, включая 37 детей. В рамках нескольких судебных процессов рассматриваются уголовные дела о пожаре, фигурантами которых являются в общей сложности 15 человек.

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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