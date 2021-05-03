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Стена жилого дома частично обрушилась в кузбасском доме

Главная Происшествия
Кемерово
17:00 3 Мая 2021
происшествия, дом, кузбасс
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Стена двухэтажного многоквартирного жилого дома обрушилась в кузбасском городе Киселёвск. Инцидент случился вечером 2 мая, около 18.30 часов. О случившемся жители дома сообщили в ЕДДС, после чего на место происшествия приехали представители администрации.

Правда, экстренных мер они принимать не стали. Местные жители в социальных сетях рассказали о том, что чиновники, осмотрев обрушившуюся стену, сказали, что завтра «все заделают и будете жить дальше».

 И, действительно, уже утром 3 мая начались работы по восстановлению кирпичной кладки. Всем жителям дома предложили переехать в маневренный фонд. Правда, местные жители в соцсетях с горечью шутят, что дом, признанный аварийным, не стал дожидаться расселения и выселил жильцов сам.

Частично обрушившийся дом на Гагарина, 3 в Киселёвске признан аварийным, расселить жителей которого администрация декабре 2021 года.

Фото:  incident_kuzbass / Instagram.com

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