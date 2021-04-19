Воды реки Лебяжьей перекрыли трассу «Сибирь»

В Кемеровской области оказался подтоплен участок федеральной трассы «Сибирь». Она соединяет западную и восточную части России.

О проблемах на трассе сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на главное управление МВД России по Кемеровской области.

Подтопление участка трассы произошло из-за подъема воды в реке Лебяжья. Для транспорта организован объезд через ближайшие населенные пункты. Это деревня Безменово и село Проскоково.

Как сообщали Sibnovosti.ru, несколько участков дорог затоплены в Назаровском районе Красноярского края.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области