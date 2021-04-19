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Воды реки Лебяжьей перекрыли трассу «Сибирь»

Главная Происшествия
Кемерово
13:34 19 Апреля 2021
дорога, сибирь, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области оказался подтоплен участок федеральной трассы «Сибирь». Она соединяет западную и восточную части России.

О проблемах на трассе сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на главное управление МВД России по Кемеровской области.

Подтопление участка трассы произошло из-за подъема воды в реке Лебяжья. Для транспорта организован объезд через ближайшие населенные пункты. Это деревня Безменово и село Проскоково.

Как сообщали Sibnovosti.ru, несколько участков дорог затоплены в Назаровском районе Красноярского края.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области

 

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