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ОПГ в Кемеровской области занималась хищением металлов у предприятий

Главная Происшествия
Кемерово
11:43 12 Апреля 2021
кража, суд, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Заводской районный суд Новокузнецка завершил рассмотрение уголовного дела организованной группы, похищавшей металл на промышленных предприятиях. На скамье подсудимых оказались сразу 13 человек.  

«Преступники совершали хищения алюминиевых и медных кабелей, а также комплектующих из цветных металлов, принадлежащих крупным промышленным предприятиям. Лидер ОПГ подыскивал объекты для хищения кабеля, а также находил пункты приема металлолома», - сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Общая сумма ущерба превысила 4 млн руб. Наибольший по своему размеру ущерб был нанесен энергосетевой компании. Злоумышленники обесточивали трансформаторы и похищали медные обмотки.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 и 4 ст. 158 УК РФ (кража). Как указывается в пресс-релизе областного главка полиции, шесть участников ОПГ получили реальные сроки. В общей сложности – почти 30 лет. Еще семеро приговорены к условным срокам.

Фото: страница главного управления МВД России по Кемеровской области в соцсети «ВКонтакте»

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