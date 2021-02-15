Горняк погиб на кузбасской шахте в результате обрушения породы

Один сотрудник шахты «Юбилейная» в Кузбассе погиб в результате аварии. Она произошла в ночь на 14 февраля.

Порода обрушилась в конвейерном штреке предприятия. Погиб машинист горно-выемочных машин. Остальные 97 рабочих были выведены на поверхность.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Шахта «Юбилейная» находится в Новокузнецке. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора, работа на ней приостановлена.

Фото: страница следственного управления СКР по Кемеровской области в соцсети «ВКонтакте»