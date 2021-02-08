На курорте Шерегеш погиб сноубордист из Подмосковья

Сноубордист погиб на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Несчастный случай произошел 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

Во время катания разбился 30-летний житель Московской области. По предварительным данным следственного управления СКР по Кемеровской области, он катался на сноуборде с горы по необорудованному склону. Турист набрал высокую скорость и врезался в камень. По данным сайта курорта, в этой местности проходят фрирайд-туры на сноукэтах.

«Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал. Спасатели спустили тело пострадавшего к подножию горы, вызвали следственную группу», - уточнили в следственном управлении.

Ведомство проводит доследственную проверку.

Фото: сайт курорта Шерегеш