8 февраля
Кемерово
погода -7 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

На курорте Шерегеш погиб сноубордист из Подмосковья

Главная Происшествия
Кемерово
10:11 8 Февраля 2021
курорт, гора, сноуборд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сноубордист погиб на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Несчастный случай произошел 5 февраля на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

Во время катания разбился 30-летний житель Московской области. По предварительным данным следственного управления СКР по Кемеровской области, он катался на сноуборде с горы по необорудованному склону. Турист набрал высокую скорость и врезался в камень. По данным сайта курорта, в этой местности проходят фрирайд-туры на сноукэтах.

«Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Однако мужчина признаков жизни не подавал. Спасатели спустили тело пострадавшего к подножию горы, вызвали следственную группу», - уточнили в следственном управлении.

Ведомство проводит доследственную проверку.

Фото: сайт курорта Шерегеш

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

22 Января 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Кемерово: Горнорабочего засыпало в кузбасской шахте

Горнорабочего засыпало в кузбасской шахте

25 Декабря 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Кемерово: Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

23 Декабря 2020 г.
Он ждал сменщика после окончания работы
Новости Кемерово: Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

18 Декабря 2020 г.
Ущерб оценен в 800 тыс. рублей
Новости Кемерово: В новом кемеровском детсаду обрушился потолок

В новом кемеровском детсаду обрушился потолок

4 Декабря 2020 г.
В результате ЧП никто не пострадал
Новости Кемерово: Оттаявшая река снесла понтонный мост в Кемеровской области

Оттаявшая река снесла понтонный мост в Кемеровской области

19 Ноября 2020 г.
От «большой земли» отрезаны два поселка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе появится должность председателя правительства

В Кузбассе появится должность председателя правительства

4 Февраля 2021 г.
Внесены поправки в законодательство региона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru