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Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

Главная Происшествия
Кемерово
09:29 22 Января 2021
шахта, погиб, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека погибли в результате ЧП на угольной шахте в Кузбассе. Там произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. О нем сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области. Название предприятия в сообщении не указывается. По данным ТАСС, речь идет о шахте им. в Ленинске-Кузнецком.

«В штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека были заблокированы в забое. В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются», - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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