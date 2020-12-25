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Горнорабочего засыпало в кузбасской шахте

Главная Происшествия
Кемерово
16:35 25 Декабря 2020
погиб, шахта, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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На одной из шахт Кемеровской области погиб горнорабочий. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел 22 декабря. По данным  следствия, подземный горнорабочий устанавливал оборудование в горной выработке. Во время работы на него обрушился пласт угля.

«Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности», говорится в сообщении следственного управления.

Название предприятия в пресс-релизе не указывается.

Как писали Sibnovosti.ru, 22 декабря на угольном разрезе «Виноградовский» погиб машиниста экскаватора. На него осыпался глиняный борт забоя. В этом случае тоже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ.

Фото: страница следственного управления СКР по Кемеровской области в соцсети «ВКонтакте»

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