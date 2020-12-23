Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после гибели машиниста экскаватора. Оно расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария на территории угольного разреза в Прокопьевском районе произошла вчера вечером. По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, рабочий находился в кабине экскаватора и ждал сменщика.

«Внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться. Технику с рабочим внутри завалило глиняной массой порядка 60 тыс. куб. м. Очевидцы – другие рабочие, сообщили руководству разреза, которое вызвало горноспасателей. Тело пострадавшего рабочего было обнаружено и поднято на поверхность», - рассказали о происшествии в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года сошла порода бортового отвала угольного разреза «Кийзасский» в Кузбассе. Тогда обошлось без жертв, но порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м и повредила ЛЭП.

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