23 декабря
Кемерово
погода -18 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Машиниста экскаватора завалило грунтом на разрезе в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
14:17 23 Декабря 2020
скр, рабочий, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после гибели машиниста экскаватора. Оно расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария на территории угольного разреза в Прокопьевском районе произошла вчера вечером. По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, рабочий находился в кабине экскаватора и ждал сменщика.

«Внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться. Технику с рабочим внутри завалило глиняной  массой порядка 60 тыс. куб. м. Очевидцы – другие рабочие, сообщили руководству разреза, которое вызвало горноспасателей. Тело пострадавшего рабочего было обнаружено и поднято на поверхность», - рассказали о происшествии в ведомстве.  

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года сошла порода бортового отвала угольного разреза «Кийзасский» в Кузбассе. Тогда обошлось без жертв, но порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м и повредила ЛЭП.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

18 Декабря 2020 г.
Ущерб оценен в 800 тыс. рублей
Новости Кемерово: В новом кемеровском детсаду обрушился потолок

В новом кемеровском детсаду обрушился потолок

4 Декабря 2020 г.
В результате ЧП никто не пострадал
Новости Кемерово: Оттаявшая река снесла понтонный мост в Кемеровской области

Оттаявшая река снесла понтонный мост в Кемеровской области

19 Ноября 2020 г.
От «большой земли» отрезаны два поселка
Новости Кемерово: Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

16 Ноября 2020 г.
Проверки проводят региональные управления ФСИН и СКР
Новости Кемерово: Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

13 Ноября 2020 г.
Она получила четыре года условно
Новости Кемерово: В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

13 Ноября 2020 г.
В полицию обратился один из его клиентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

22 Декабря 2020 г.
Сейчас клуб базируется в Саранске
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

22 Декабря 2020 г.
Сибиряки победили в пяти сетах
Новости Кемерово: Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

18 Декабря 2020 г.
Сибиряки потерпели второе поражение в Лиге чемпионов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru