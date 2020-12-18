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Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

Главная Происшествия
Кемерово
12:38 18 Декабря 2020
браконьер, суд, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Яйский районный суд в Кемеровской области рассмотрит уголовное дело о браконьерской охоте. Двум его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Обвиняемыми по нему проходят двое жителей Яйского района.

«В марте текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного егеря об отстреле двух лосих. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Яйскому району обнаружила в лесу место разделки туш, два брошенных снегохода и охотничьи ружья. Браконьеры скрылись, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали их», - рассказали в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Как уточнили в региональном главке полиции, при разделке туш охотники обнаружили, что одна из лосих была беременна двумя лосятами. Ущерб, причиненный департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области, оценен в 800 тыс. руб. Отмечается также, что фигуранты уголовного дела полностью возместили ущерб.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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