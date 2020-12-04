В новом кемеровском детсаду обрушился потолок

В одном из помещений сданного на днях в эксплуатацию в Кемерове детского сада «Замок детства» обрушился потолок. В результате ЧП никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. В настоящий момент на месте работает комиссия», - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

По данным городских властей, детсад находится на гарантии у генерального подрядчика, который выполнит ремонт. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции здания.

О сдаче «Замка детства» в эксплуатацию сайт правительства Кемеровской области сообщил 28 ноября. Детсад в микрорайоне 7Б рассчитан на 200 мест. Строительство обошлось бюджетам разного уровня в общей сложности в 364 млн руб.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области