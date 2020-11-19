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Оттаявшая река снесла понтонный мост в Кемеровской области

Главная Происшествия
Кемерово
09:35 19 Ноября 2020
река, мост, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
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Поселки Майзас и Ортон, входящие в состав города Междуреченска в Кемеровской области, оказались отрезанными от «большой земли». Это произошло из-за разрушения понтонного моста у Майзаса, расположенного на одноименной реке.

Двухдневное потепление привело к тому, что река сорвала снежно-ледовую массу (шугу), которая скопилась выше моста по течению.  

«Большую часть железного конструктора стащило водой и льдом к противоположной стороне, остальные детали прибило к берегу со стороны города», - говорится на странице мэрии Междуреченска в соцсети «ВКонтакте».

По утверждению городских властей, жители Майзаса и Ортона (в общей сложности, это около 1,2 тыс. человек) обеспечены продуктами, необходимыми медикаментами и топливом. Ледовый переход через реку обустроят для них только после похолодания.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября ледостав повредил мост через Лену в иркутском поселке Тутура.

Фото: страница мэрии Междуреченска в соцсети «ВКонтакте»

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