Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

Сотрудники следственного управления СКР по Кемеровской области проводят проверку информации о драке с участием сотрудников одной из исправительных колоний региона. Она была размещена в соцсетях.

В пресс-релизе ведомства говорится, что на видео сотрудники исправительной колонии, скандалят с продавцом магазина и один из них бьет мужчину.

По данным ТАСС, инцидент произошел в магазин алкогольных напитков в городе Анжеро-Судженске. На видео попали сотрудники расположенной в городе ИК-37. Автор видео говорит, что они отмечали присвоение очередного звания.

Главное управление ФСИН по Кемеровской области также назначило служебную проверку.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области