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Драка с участием сотрудников кузбасской колонии попала на видео

Главная Происшествия
Кемерово
14:37 16 Ноября 2020
драка, проверка, гуфсин
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники следственного управления СКР по Кемеровской области проводят проверку информации о драке с участием сотрудников одной из исправительных колоний региона. Она была размещена в соцсетях. 

В пресс-релизе ведомства говорится, что на видео сотрудники исправительной колонии, скандалят с продавцом магазина и один из них бьет мужчину.

По данным ТАСС, инцидент произошел в магазин алкогольных напитков в городе Анжеро-Судженске. На видео попали сотрудники расположенной в городе ИК-37. Автор видео говорит, что они отмечали присвоение очередного звания.

Главное управление ФСИН по Кемеровской области также назначило служебную проверку.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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