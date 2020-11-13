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Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

Главная Происшествия
Кемерово
12:00 13 Ноября 2020
мвд, тур, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новокузнецке вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику одной   из турфирм. Менеджер оставляла себе часть средств, которые клиенты перечисляли за путевки.

Эпизоды уголовного дела, которое расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), относятся к 2019 году. По данным главного управления МВД России по Кемеровской области, менеджер при полной оплате тура указывала, будто граждане перечислили лишь часть средств. Разницу между суммами она похищала. Согласно материалам дела, так ей удалось присвоить около 1 млн руб.

Дело было возбуждено после того, как в полицию обратилась владелица сети туристических бюро, в одном из которых работала менеджер. Фирма выполнила все обязательства перед клиентами.

По решению суда обвиняемая получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре с половиной года. Она также должна возместить причиненный ущерб.

Фото: pixabay.com

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