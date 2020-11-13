В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

В Кемеровской области возбуждено два уголовных дела, связанных с содержанием людей в реабилитационном центре в городе Юрге. Одно из них расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц). Второе, возбужденное в ноябре, - по п. «ж» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Об уголовных делах сообщили в прокуратуре Кузбасса.

«В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию», - отметили, в частности в надзорном ведомстве.

Прокуратура также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра.

9 ноября на сайте уполномоченного по правам человека Томской области было опубликовано сообщение об обращении томички с просьбой оказать помощь ее родственнику, который содержится в этом центре. По данным омбудсмена, он нанес себе увечье ножом, чтобы оказаться в больнице, а затем уехал из больницы и обратился в правоохранительные органы.

«Люди были постоянно голодные, нас могли просто не кормить, сказать, что все наказаны, бывало по неделе не давали хлеба… Часто наказывали электрошокером, там был С., он весь электрошокером сожженный… Многих избивали… Группа получила наказание – всех мужчин и женщин перевязали между собой скотчем и заставляли так спать на полу, их было человек 25…», - приводится в сообщении отрывок из обращения клиента реабилитационного центра в полицию.

Название центра в сообщениях томского уполномоченного по правам человека и прокуратуры Кемеровской области не указывается. По данным ТАСС, речь идет о реабилитационном центре «Путь жизни».

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