13 ноября
Кемерово
погода -2 °C
77.11
 
€ 90.81
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

В Кузбассе расследуются уголовные дела об истязаниях в реабилитационном центре

Главная Происшествия
Кемерово
09:51 13 Ноября 2020
центр, прокуратура, уполномоченный
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области возбуждено два уголовных дела, связанных с содержанием людей в реабилитационном центре в городе Юрге. Одно из них расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц). Второе, возбужденное в ноябре, - по п. «ж» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Об уголовных делах сообщили в прокуратуре Кузбасса.  

«В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию», - отметили, в частности в надзорном ведомстве.

Прокуратура также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра.

9 ноября на сайте уполномоченного по правам человека Томской области было опубликовано сообщение об обращении томички с просьбой оказать помощь ее родственнику, который содержится в этом центре. По данным омбудсмена, он нанес себе увечье ножом, чтобы оказаться в больнице, а затем уехал из больницы и обратился в правоохранительные органы.

«Люди были постоянно голодные, нас могли просто не кормить, сказать, что все наказаны, бывало по неделе не давали хлеба… Часто наказывали электрошокером, там был С., он весь электрошокером сожженный… Многих избивали… Группа получила наказание – всех мужчин и женщин перевязали между собой скотчем и заставляли так спать на полу, их было человек 25…», - приводится в сообщении отрывок из обращения клиента реабилитационного центра в полицию.

Название центра в сообщениях томского уполномоченного по правам человека и прокуратуры Кемеровской области не указывается. По данным ТАСС, речь идет о реабилитационном центре «Путь жизни».

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

Менеджер турфирмы в Новокузнецке брала «комиссионные» с туров

13 Ноября 2020 г.
Она получила четыре года условно
Новости Кемерово: Руководство угольной компании в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты налогов

Руководство угольной компании в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты налогов

6 Ноября 2020 г.
Ущерб бюджету оценен в 700 млн рублей
Новости Кемерово: Жители Новокузнецка организовали канал сбыта контрафактных сигарет

Жители Новокузнецка организовали канал сбыта контрафактных сигарет

3 Ноября 2020 г.
Расследование уголовного дела завершено
Новости Кемерово: В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

В Кузбассе из-за землетрясения пострадали два шахтера

16 Октября 2020 г.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести
Новости Кемерово: Дело о взятке при вводе в строй кемеровской «Зимней вишни» направят в суд

Дело о взятке при вводе в строй кемеровской «Зимней вишни» направят в суд

24 Сентября 2020 г.
Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Вячеслава Вишневского
Новости Кемерово: В Новокузнецке избили водителя скорой помощи

В Новокузнецке избили водителя скорой помощи

17 Сентября 2020 г.
Полиция задержала двух нападавших
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кемеровчанам показали проект музейно-театрального комплекса

Кемеровчанам показали проект музейно-театрального комплекса

9 Ноября 2020 г.
Общественное обсуждение продлится до 9 ноября
Новости Кемерово: Кузбасским школьникам сокращают дистанцию

Кузбасским школьникам сокращают дистанцию

12 Ноября 2020 г.
В школы к очному обучению возвращаются ученики младших классов
Новости Кемерово: Засоренный коллектор привел к покраснению реки в Кемерове

Засоренный коллектор привел к покраснению реки в Кемерове

8 Ноября 2020 г.
Сточные воды поступили в ручей Суховский
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru