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Руководство угольной компании в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты налогов

Главная Происшествия
Кемерово
10:10 6 Ноября 2020
налоги, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере подозревают руководство одной из угольных компаний.

По данным регионального следственного управления СКР, в 2016-2017 годы руководство компании уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость. Для этого оно якобы включало в налоговые декларации ложные сведения о суммах налогового вычета с операций по приобретению товаров (услуг) у взаимозависимых компаний, которые были признаны банкротами. По оценке следователей, в бюджетную систему не поступило налогов на сумму более 700 млн руб.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету. Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну», - отметили в следственном управлении.

Название компании в сообщении ведомства не указывается.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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