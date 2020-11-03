Жители Новокузнецка организовали канал сбыта контрафактных сигарет

В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело о сбыте контрафактной табачной продукции. В ходе его расследования полицейские изъяли 41 тыс. пачек сигарет немаркированной табачной продукции стоимостью 1,2 млн руб.

Уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) было возбуждено в конце 2019 года. Его расследованием занимались в управлении МВД России по Новокузнецку. Обвиняемыми по делу проходят три местных жителя.

«Товар подельники приобретали посредством сети интернет, а затем сбывали его через торговые точки города», - сообщили в региональном главке полиции.

В ведомстве отметили, что максимальное наказание, которое грозит фигурантам уголовного дела, - шесть лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области