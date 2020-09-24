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Дело о взятке при вводе в строй кемеровской «Зимней вишни» направят в суд

Главная Происшествия
Кемерово
14:20 24 Сентября 2020
пожар, директор, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура.

На базе «Кемеровского кондитерского комбината» был построен торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Пожар в нем 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек, включая 37 детей. Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

«По версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По ее данным, за взятку было получено разрешение на ввод «Зимней вишни» в эксплуатацию.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2019 года бывшего гендиректора задержали в Польше, а затем передали России.

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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