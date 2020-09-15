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Число погибших горняков «Чертинской-Коксовой» выросло до двух

Главная Происшествия
Кемерово
11:30 15 Сентября 2020
шахта, авария, горняки
Автор: Sibnovosti.ru
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В кузбасской угольной шахте «Чертинская-Коксовая» обнаружили тело второго погибшего горняка. ЧП на предприятии произошло в минувший понедельник.

«В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как писали Sibnovosti.ru, рано утром 14 сентября на «Чертинской-Коксовой» произошел внезапный выброс угля и газа. Он стал причиной обрушения. Тело 37-летнего проходчика обнаружили вскоре после аварии.

«Чертинская-Коксовая» находится в Белове. Шахта управляется компанией «ММК-Уголь».

Фото: сайт ООО «ММК-Уголь»

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