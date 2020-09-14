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Горнорабочий погиб в кузбасской шахте

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Кемерово
15:40 14 Сентября 2020
шахта, обрушение, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Обрушение произошло сегодня рано утром на угольной шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. Его причиной стал внезапный выброс угля и газа.

О ЧП сообщили в правоохранительных органах региона. По данным областной прокуратуры, в результате аварии получил травмы и скончался один горнорабочий.

«В забое находилось четыре человека: двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, двое горняков были заблокированы. Тело 37-летнего проходчика обнаружено и поднято на поверхность, следователи приступили к его осмотру», - уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области.

После обрушения горные работы в шахте приостановили. На предприятии проводится доследственная проверка.

Шахта находится в городе Белово. Как писали Sibnovosti.ru, в 2011 году на «Чертинской-Коксовой» в результате обрушения породы погиб машинист горно-выемочной машины.

Фото: сайт ООО «ММК-Уголь»

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