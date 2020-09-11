ДТП в Кузбассе привело к гибели трех человек

В Прокопьевском районе Кемеровской области три человека погибли в ДТП. Авария произошла сегодня рано утром на 72-м км автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск - Терентьевское.

В ДТП попал автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, его водитель не справился с управлением. В результате машина слетела с трассы и опрокинулась.

«Погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение», - сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области