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ДТП в Кузбассе привело к гибели трех человек

Главная Происшествия
Кемерово
10:55 11 Сентября 2020
дтп, мвд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Прокопьевском районе Кемеровской области три человека погибли в ДТП. Авария произошла сегодня рано утром на 72-м км автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск - Терентьевское.

В ДТП попал автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, его водитель не справился с управлением. В результате машина слетела с трассы и опрокинулась.

«Погибли трое мужчин, один получил травмы и госпитализирован в медучреждение», - сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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