На «Таштагольской» приостановлены работы по проходке выработок

Двое сотрудников кузбасской шахты «Таштагольская» отправлены с травмами средней тяжести в Таштагольскую районную больницу. Они пострадали в результате отслоения горной массы в шахте.

Инцидент на предприятии, входящем в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК», произошел сегодня.

«При проведении проходческих работ … вследствие отслоения горной массы был травмирован работник подрядной организации. Коллега, помогавший пострадавшему, получил ушибленные раны», - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Источник информагентства также добавил, что работы по проходке выработок временно приостановлены. Обстоятельства ЧП изучает комиссия, созданная на «Таштагольской».

Как писали Sibnovosti.ru, 15 августа произошло обрушение на другой шахте на юге Кузбасса – «Ерунаковской-8». Тогда от травм скончались двое горнорабочих.