Второй горнорабочий скончался после обрушения на кузбасской шахте

Число жертв обрушения на угольной шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области выросло до двух человек. Скончался еще один горнорабочий.

«Один из горняков, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимации», - сказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Как писали Sibnovosti.ru, обрушение произошло 15 августа. Четыре человека получили травмы, один из них вскоре скончался. Тогда было объявлено о том, что причиной аварии стал сейсмический удар. Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Шахта «Ерунаковская-8» входит в «Распадскую угольную компанию». Предприятие находится в Новокузнецке.

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