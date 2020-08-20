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Молния убила ребенка в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
14:39 20 Августа 2020
молния, погиб, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области 14-летний мальчик погиб от удара молнии в дерево. Под ним он с другом прятался от грозы, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

По предварительным данным, стихия застала ребят днем на улице. Они решили переждать непогоду под деревом, в которое и попал разряд. Медиков вызвали очевидцы, но приехавшие на место врачи не смогли спасти ребенка. Второго мальчика госпитализировали с электротравмой.

Как сообщало ОТР, этим летом в одном из парков Москвы от удара молнии пострадали два человека. Аналогичный случай произошел в Новосибирске, где разряд попал в автомобиль. Находившиеся в салоне люди не пострадали. Объектами удара молний за последний год становились и здания. Так, в Томской области по этой причине сгорела церковь XIX века.

В других случаях разряды оставляют без света жителей целых поселков. К примеру, из-за шаровой молнии в прошлом году более 3 тыс. жителей десяти населенных пунктов Иркутской области остались без электричества.

Фото: pixabay.com

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