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Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение выбросов

Главная Экономика
Кемерово
11:07 2 Августа 2021
воздух, средства, выбросы
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ направит 2,7 млрд руб. трем регионам в восточной части страны. Средства пойдут на снижение объемов вредных выбросов в атмосферу.

Речь идет о Забайкальском крае, Кемеровской и Омской областях. Средства будут направлены в 2021 и 2022 годах. Соответствующее решение кабмина опубликовано на его сайте.  

«На выделенные деньги больше 77 тыс. жителей Новокузнецка будут переведены с угольного отопления на газовое, а в Чите закроют квартальные угольные котельные из прошлого века и подключат тысячи людей к центральному теплоснабжению. В этих городах также отремонтируют контактные сети электротранспорта…», - прокомментировал решение правительства министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (цитата по сайту министерства).

Кроме того, по его словам, в Чите и Омске закупят в общей сложности 68 троллейбусов и газомоторных автобусов. В ведомстве уточнили, что одним из результатов этих инвестиций станет закрытие в 2022 году в Чите трех котельных в центре города. В Новокузнецке начнется строительство 3,4 км новой теплотрассы.

Как писали Sibnovosti.ru, Новокузнецк получит в этом году 1,6 млрд руб. на реализацию комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ. Из этой суммы 1,2 млрд руб. пойдут на покупку экологически чистого общественного транспорта.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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