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В Новокузнецке построят дороги с двумя развязками

Главная Экономика
Кемерово
13:43 26 Июля 2021
строительство, дорога, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новоильинском районе Новокузнецка планируется увеличить улично-дорожную сеть на 3,5 км. Масштабный проект в сфере дорожного строительства стартовал в 24-м микрорайоне.

«Проект подразумевает обустройство двух кольцевых развязок, внутриквартальных проездов, остановочных платформ, доступных съездов, разделительного барьера и организацию освещения», - сообщил официальный сайт мэрии Новокузнецка.

В городской администрации уточнили, что проезжая часть станет продолжением ул. Косыгина и пр. Авиаторов. Работы планируется завершить за три года.

Масштабный проект стал необходим в связи с ростом численности населения Новоильинского района. Так, в 24-м микрорайоне  будут проживать около 6 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Кузбассе началось проектирование новой автодороги. Она соединит село Шарап в Новокузнецке с поселком Восточный Новокузнецкого района. Протяженность трассы составит 9,4 км.

Фото: pixabay.com

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