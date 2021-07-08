Владимир Путин: «Я вчера взлетал – «гребенка» там на взлетно-посадочной полосе»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение улучшить качество взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кемерова. На проблему глава государства обратил внимание в ходе совещания с членами федерального правительства.

В ходе вчерашнего совещания вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с докладом о ходе выполнения программы социально-экономического развития Кемеровской области. Напмним, 6 июля Владимир Путин побывал в Кемерове, где принял участие в торжествах по случаю 300-летия Кузбасса.

«Я вчера взлетал – «гребенка» там на взлетно-посадочной полосе… Сразу меня командир предупредил: пристегнитесь. И прочее. Стюардесса зашла: не ставьте стаканы. Понимаете? Надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно, я прилетел и улетел, не так часто там бываю. А люди-то каждый день летают», - рассказал президент о своих впечатлениях от взлета в кемеровском аэропорту.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в международном аэропорту Кемерово им. Леонова открылся новый аэровокзальный комплекс. Здание терминала состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Их общая площадь - 11,6 тыс. кв. м. Реконструкцию ВПП областные власти ранее оценивали в 5 млрд руб.

Фото: сайт президента России