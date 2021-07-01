Кузбасскую шахту продали за 1,8 млрд рублей

Владельцем имущественного комплекса обанкроченного АО «Шахта «Заречная» в Кемеровской области стала московская компания «Сила Сибири». Сумма сделки составила 1,8 млрд руб.

Покупателя не удавалось найти около трех лет. Первоначально стартовая цена на торгах составляла 16,74 млрд руб., но постепенно она снижалась.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года арбитражный суд Кемеровской области признал шахту «Заречная» банкротом. Тогда сообщалось, что долги АО «Шахта «Заречная» только по налогам и сборам составляли 2,4 млрд руб.

Шахта является градообразующим предприятием для города Полысаево. Согласно документации торгов, в лот входила также инфраструктура железнодорожной станции «Проектная».

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