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Федеральный бюджет вложит средства в инфраструктуру кузбасского курорта

Главная Экономика
Кемерово
11:11 30 Июня 2021
курорт, премьер-министр, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровская область получит 543 млн руб. на развитие горнолыжного курорта Шерегеш. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства выделяются в соответствии с программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Она была утверждена распоряжением федерального правительства в марте этого года.

«На эти деньги будут построены и модернизированы шесть объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции системы водоснабжения, строительстве газовой котельной, пожарно-спасательного депо и новых автомобильных дорог», - говорится в сообщении федерального правительства.

Всего на развитие «Шерегеша» в программе предусмотрено более 2,5 млрд руб. Мероприятия по модернизации курорта рассчитаны на четыре года.

Как писали Sibnovosti.ru, в Шерегеше до 2026 года будут построены две гостиницы российской сети Azimut Hotels. Это предусмотрено соглашением, которое руководство Кузбасса подписало с Gleden Invest Group в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума - 2021.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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