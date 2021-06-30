Федеральный бюджет вложит средства в инфраструктуру кузбасского курорта

Кемеровская область получит 543 млн руб. на развитие горнолыжного курорта Шерегеш. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства выделяются в соответствии с программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Она была утверждена распоряжением федерального правительства в марте этого года.

«На эти деньги будут построены и модернизированы шесть объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции системы водоснабжения, строительстве газовой котельной, пожарно-спасательного депо и новых автомобильных дорог», - говорится в сообщении федерального правительства.

Всего на развитие «Шерегеша» в программе предусмотрено более 2,5 млрд руб. Мероприятия по модернизации курорта рассчитаны на четыре года.

Как писали Sibnovosti.ru, в Шерегеше до 2026 года будут построены две гостиницы российской сети Azimut Hotels. Это предусмотрено соглашением, которое руководство Кузбасса подписало с Gleden Invest Group в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума - 2021.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш