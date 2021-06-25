Дан старт строительству терминала новокузнецкого аэропорта

В новокузнецком аэропорту им. Вольнова началось строительство аэровокзального комплекса общей площадью 20 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать в два этапа.

На объекте прошла церемония закладки камня на месте будущего комплекса. Ранее на этой площадке находилось трехэтажное здание, которое было демонтировано. Терминал увеличит пропускную способность аэропорта вдвое - до 540 пассажиров в час.

По данным правительства Кемеровской области, на первом этапе проекта построят здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Его предстоит сдать в эксплуатацию к февралю 2023 года. Тогда на юге Кузбасса пройдут зимние международные спортивные игры «Дети Азии-2023».

Строительство ведет ООО «Сибирские аэропорты», входящее в En+. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Кузбасса на Петербургском международном экономическом форуме.

Как писали Sibnovosti.ru, о предстоящем строительстве двухэтажного международного терминала в новокузнецком аэропорту было объявлено осенью 2019 года. Но тогда речь шла об объекте площадью 3 тыс. кв. м, возведение которого планировалось начать весной 2020-го.

Напомним, в мае этого года был открыт новый терминал в кемеровском аэропорту им. Леонова.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области