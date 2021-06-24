В Кузбассе построят завод по сжижению метана

В Кемеровской области будет построен завод по сжижению газа, добываемого из метана угольных пластов. Проект реализует ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Строительство предприятия стартовало на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Прокопьевском муниципальном округе. Его освоение началось в 2011 году в рамках первого российского проекта по добыче метана из угольных пластов.

«Готовимся запустить в первом квартале 2023 года первую очередь завода по производству сжиженного газа. С точки зрения экологии добыча метана из угольных пластов и дальнейшее его сжижение позволит перевести карьерную технику и объекты ЖКХ на газ», - процитировал кемеровского губернатора Сергея Цивилева сайт правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Кемерове началась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Новые производства появятся на предприятиях «Азот» и «Кокс».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области