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В Кузбассе построят завод по сжижению метана

Главная Экономика
Кемерово
15:00 24 Июня 2021
газ, добыча, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области будет построен завод по сжижению газа, добываемого из метана угольных пластов. Проект реализует ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Строительство предприятия стартовало на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении в Прокопьевском муниципальном округе. Его освоение началось в 2011 году в рамках первого российского проекта по добыче метана из угольных пластов.

«Готовимся запустить в первом квартале 2023 года первую очередь завода по производству сжиженного газа. С точки зрения экологии добыча метана из угольных пластов и дальнейшее его сжижение позволит перевести карьерную технику и объекты ЖКХ на газ», - процитировал кемеровского губернатора Сергея Цивилева сайт правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Кемерове началась реализация двух крупных инвестиционных проектов. Новые производства появятся на предприятиях «Азот» и «Кокс».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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