Строения закрытых шахт снесут в Прокопьевске

В Прокопьевске Кемеровской области предстоит снести объекты двух закрытых шахт. Смету проекта утвердила Главгосэкспертиза России.

Речь в сообщении учреждения идет о втором этапе сноса объектов и приведения в безопасное состояние промышленных площадок шахт «Ноградской» и «Центральной». Они прекратили работу еще в середине 1990-х годов.

«Сносу, в частности, подлежат фрагменты надшахтных строений и подземных коридоров, фундаментов, строительных конструкций, а также фрагменты производственного оборудования и коммуникаций, обеспечивавших работу шахт», - отметили в Главгосэкспертизе России.

В сообщении также указывается, что в качестве проектной организации выступило ООО «Кузбасстройпроект». В финансировании работ, как предполагается, примет участие федеральный бюджет.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2019 года власти Кемеровской области и Прокопьевска обсудили возможность переселения жителей поселка Маганак, который расположен на подработанной угольщиками территории.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»