Новокузнецк получит новый транспорт и газовые сети

В этом году российское правительство выделит дополнительно 4,8 млрд руб. по федеральному проекту «Чистый воздух». Средства получат четыре региона, в числе которых оказались Забайкальский край и Кемеровская область.

О предстоящем выделении средств сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вчера он провел заседание правительства, на котором, в числе прочего, обсудили бюджетные ассигнования.

Как уточнили сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ, 4,5 млрд руб. будут направлены на обновление общественного транспорта. Так, Кузбасс приобретет 20 трамваев и 19 троллейбусов для Новокузнецка. Забайкалье закупит 15 троллейбусов.

Кроме того, запланированы вложения в строительство газовых сетей в частном секторе Новокузнецка.

«В городе порядка 26 тыс. частных домов. Отапливаются они по-разному, в основном углем, и вносят свой вклад в загрязнение воздуха. Есть проект на строительство 30,7 км сетей газоснабжения. Половина этих домов, 13 тыс. будут обеспечены газом», - сообщил глава минприроды Александр Козлов.

Фото: официальный сайт мэрии Новокузнецка