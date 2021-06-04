Шерегешу добавят два отеля

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области появятся две гостиницы российской сети Azimut Hotels. Проект будет реализован до 2026 года.

Возведение отелей предусмотрено соглашением, которое руководство Кузбасса подписало с Gleden Invest Group, развивающей сеть Azimut Hotels. Это произошло в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума.

Помимо гостиниц, инвестор возведет комплекс апартаментов, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания. Кроме того, предполагается создание улицы с ресторанами и торговыми точками. Как сообщил сайт правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева, объем финансовых вложений в проект достигнет 8 млрд руб.

«В рамках соглашения правительство Кузбасса берет на себя обязательство по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотренных программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года», - отметили в правительстве Кузбасса.

В настоящее время отели сети Azimut Hotels работают в ряде российских регионов. В том числе, в Новосибирске, Кемерове и Кызыле.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области