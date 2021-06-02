СФО наторговал на $9,7 млрд

Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа (СФО) в первом квартале 2021 года составил $9,7 млрд. Это немого меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), снижение составило 0,9% или $86,4 млн. Сокращение произошло из-за падения объема импорта на 11,3%. Экспортные же поставки, напротив, выросли. Например, в зарубежные страны сибирские регионы продали за три первых месяца 1,8 млн т продовольствия на $420,1 млн. В этом случае показатель января-марта 2020 года был превышен в физическом объеме на 28,4%, а в стоимостном – в 1,5 раза.

Главным внешнеторговым партнером сибиряков остается Китай. На него пришлось 25,6% товарооборота. В топ-5 находятся Казахстан (6,6%), китайский Тайвань, по которому статистика ведется отдельно (5,7%), а также США и Япония (по 5,3%).

Как отметили в СТУ, 31,3% внешнеторгового оборота СФО приходится на Кемеровскую область. За ней расположились Красноярский край (21%), Иркутская (20,4%) и Новосибирская области.

Фото: pixabay.com