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В кемеровском аэропорту открыли новый терминал

Главная Экономика
Кемерово
11:21 23 Мая 2021
аэропорт, строительство, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном аэропорту Кемерово им. Леонова открылся новый аэровокзальный комплекс. На строительство объекта ушел год.

Здание терминала состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Их общая площадь - 11,6 тыс. кв. м. В составе терминала два телетрапа. Комплекс увеличил пропускную способность аэропорта на 130% - с 200 до 460 пассажиров в час.

«Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, установленное в терминале, создает эффект звездного неба», - отметил также сайт правительства Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, нижегородское ООО «Лимакмаращстрой», входящее в одноименный турецкий холдинг, получило право на строительство нового пассажирского терминала в кемеровском аэропорту в апреле 2020 года. Тогда компания предложила реализовать проект за 2,78 млрд руб.

Кемеровский аэропорт входит в сеть холдинга «Новапорт».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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