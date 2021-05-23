В кемеровском аэропорту открыли новый терминал

В международном аэропорту Кемерово им. Леонова открылся новый аэровокзальный комплекс. На строительство объекта ушел год.

Здание терминала состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Их общая площадь - 11,6 тыс. кв. м. В составе терминала два телетрапа. Комплекс увеличил пропускную способность аэропорта на 130% - с 200 до 460 пассажиров в час.

«Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, установленное в терминале, создает эффект звездного неба», - отметил также сайт правительства Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, нижегородское ООО «Лимакмаращстрой», входящее в одноименный турецкий холдинг, получило право на строительство нового пассажирского терминала в кемеровском аэропорту в апреле 2020 года. Тогда компания предложила реализовать проект за 2,78 млрд руб.

Кемеровский аэропорт входит в сеть холдинга «Новапорт».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области