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Проект строительства аэропорта для Шерегеша снова взяли в работу

Главная Экономика
Кемерово
10:24 21 Мая 2021
курорт, аэропорт, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области вернулись к идее строительства аэропорта в курорте Шерегеш. Предполагается, что этот проект будет реализован до 2024 года.

О строительстве аэропорта говорили на состоявшемся в Кемерове совещании по реализации в Кузбассе проектов при участии ВЭБ.РФ. В нем приняли участие губернатор Сергей Цивилев и председатель корпорации Игорь Шувалов.

По данным правительства региона, локальный аэропорт планируется разместить в 7 км от Шерегеша. Инвестиции в этот проект оцениваются примерно в 14 млрд руб.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ, инвестором проекта может стать «Новапорт», в сеть которого входит, в частности, целый ряд сибирских аэропортов. Холдинг подготовит коммерческую стратегию проекта развития аэропорта Шерегеша.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее «Новапорт» уже  заказывал проектно-изыскательские работы, чтобы оценить возможность такого строительства.

«Они мне докладывали, что такой вариант просчитан, но он не окупаем, это огромные затраты – в горах строить новый аэропорт. До конца не был снят и вопрос по ограничениям полетов в горах, поэтому этот проект сейчас не является приоритетным, это все лежит в архиве», - подводил итоги этой работы Сергей Цивилев в апреле 2019 года.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш

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