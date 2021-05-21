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В Кузбассе открыли крупнейший спорткомплекс Сибири

Главная Экономика
Кемерово
09:29 21 Мая 2021
строительство, спорт, арена
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове открылся ледовый дворец «Кузбасс» (ЛДК). Власти региона называют его крупнейшим спорткомплексом в Сибири.

Площадь спортивного комплекса составляет в 65 тыс. кв. м. Объект стоимостью 7,5 млрд руб. был построен на средства областного бюджета по проекту института «Кузбассгорпроект». Генподрядчиком выступила компания «СДС-Строй». Строители уложились всего за один год и восемь месяцев.

«Центром ледового дворца является ледовая арена с системой искусственного ледообразования. ЛДК рассчитан на одновременные тренировки тысячи спортсменов, может вместить 6 тыс. зрителей», - отметил сайт правительства Кузбасса.

Кроме того, в «Кузбассе» есть беговой зал размером 120 на 12 м и три зала для игровых видов спорта площадью от 700 до 950 кв. м. Там можно проводить соревнования по волейболу, гандболу, баскетболу, мини-футболу. В ЛДК нашлось место и для двух бассейнов.

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Мяуса, в конце июля и начале августа на новой арене пройдут матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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