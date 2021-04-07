С сотрудниками шахты «Алексиевской» в Кузбассе рассчитаются за две недели

Сегодня в Кемеровской области начнется погашение задолженности по зарплате перед работникам шахты «Алексиевская». Предприятие находится в процедуре банкротства.

О начале выплат сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он провел пресс-конференцию «900 дней. Новый этап развития». Средства для расчетов в объеме более 200 млн руб. выделило правительство РФ.

«Я дал поручение в течение двух недель эти выплаты произвести», - привел слов главы региона сайт правительства Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, шахта расположена в городе Ленинск-Кузнецком. ООО «Шахта «Алексиевская» было признано банкротом в 2017 году. Проблемы с задолженностью Сергей Цивилев обсудил в начале марта этого года с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в ходе его рабочей поездки в регион.

По данным областных властей, общий долг «Алексиевской» достигает 827 млн руб.

Ранее сообщалось, что федеральный центр направит Кемеровской области 278 млн руб. Эти средства пойдут на строительство магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области