Кузбасс получит федеральные средства на улучшение качества водоснабжения

Федеральный центр направит Кемеровской области 278 млн руб. Эти средства пойдут на строительство магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства. Речь в документе идет о Крапивинском и Промышленновском районах.

«Строительные работы планируется завершить в 2022 году. Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей», - отмечается в сообщении кабмина.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года строительство водовода протяженностью 10,2 км завершили в кузбасском городе Тайге. Стоимость работ составила 157 млн руб. Ранее жители города с населением примерно 25 тыс. человек не раз жаловались на качество водопроводной воды.