5 апреля
Кемерово
погода -8 °C
76.07
 
€ 89.59
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кузбасс получит федеральные средства на улучшение качества водоснабжения

Главная Экономика
Кемерово
09:39 5 Апреля 2021
вода, средства, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федеральный центр направит Кемеровской области 278 млн руб. Эти средства пойдут на строительство магистральных водопроводов в районах, испытывающих проблемы с подачей воды.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства. Речь в документе идет о Крапивинском и Промышленновском районах.

«Строительные работы планируется завершить в 2022 году. Принятое решение позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой, а также снизит ее потери при транспортировке до потребителей», - отмечается в сообщении кабмина.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года строительство водовода протяженностью 10,2 км завершили в кузбасском городе Тайге. Стоимость работ составила 157 млн руб. Ранее жители города с населением примерно 25 тыс. человек не раз жаловались на качество водопроводной воды.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В кемеровском аэропорту восстанавливается международное авиасообщение

В кемеровском аэропорту восстанавливается международное авиасообщение

1 Апреля 2021 г.
Рейсы на турецкий курорт будут выполнять несколько компаний
Новости Кемерово: Премьер-министр поручил улучшить железнодорожное сообщение в Кузбассе

Премьер-министр поручил улучшить железнодорожное сообщение в Кузбассе

24 Марта 2021 г.
Михаил Мишустин дал поручения по итогам поездки в регион
Новости Кемерово: В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

24 Марта 2021 г.
Изменения в региональные программы должны быть внесены до 29 марта
Новости Кемерово: Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

18 Марта 2021 г.
Работы начнутся в мае этого года
Новости Кемерово: У Притомского проспекта в Кемерове появится дублер

У Притомского проспекта в Кемерове появится дублер

16 Марта 2021 г.
Протяженность новой трассы составит почти 2 километра
Новости Кемерово: В аэропорту Новокузнецка построят временный павильон для выдачи багажа

В аэропорту Новокузнецка построят временный павильон для выдачи багажа

10 Марта 2021 г.
Объявлен аукцион на право возведения объекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» уступил тюменцам во втором матче полуфинала ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» уступил тюменцам во втором матче полуфинала ВХЛ

1 Апреля 2021 г.
Дело вновь дошло до овертайма
Новости Кемерово: Кузбасские следователи увидели халатность в отлове бездомных собак в Новокузнецке

Кузбасские следователи увидели халатность в отлове бездомных собак в Новокузнецке

31 Марта 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый матч полуфинала ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый матч полуфинала ВХЛ

31 Марта 2021 г.
Сегодня в Тюмени состоится вторая его игра с «Рубином»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru