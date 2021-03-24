24 марта
Кемерово
погода +1 °C
75.36
 
€ 89.77
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Премьер-министр поручил улучшить железнодорожное сообщение в Кузбассе

Главная Экономика
Кемерово
13:38 24 Марта 2021
премьер-министр, железные дороги, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство транспорта РФ и ОАО РЖД подготовят предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кемеровской области. Эту работу они должны выполнить до 9 апреля 2021 года.

Соответствующее поручение дал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Как писали Sibnovosti.ru, в начале марта он совершил рабочую поездку в Западную Сибирь, включая Кузбасс.

«Этот вопрос обсуждался на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Ожидается, что реализация предложений повысит доступность транспортных услуг для местных жителей», - говорится в сообщении сайта федерального правительства.

Кроме того, министерства строительства, транспорта и финансов РФ до 18 мая направят в кабмин предложения по модернизации коммунальной инфраструктуры Кемеровской области. В том числе, по источникам финансирования этого пилотного проекта.

Фото: сайт правительства РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

24 Марта 2021 г.
Изменения в региональные программы должны быть внесены до 29 марта
Новости Кемерово: Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

18 Марта 2021 г.
Работы начнутся в мае этого года
Новости Кемерово: У Притомского проспекта в Кемерове появится дублер

У Притомского проспекта в Кемерове появится дублер

16 Марта 2021 г.
Протяженность новой трассы составит почти 2 километра
Новости Кемерово: В аэропорту Новокузнецка построят временный павильон для выдачи багажа

В аэропорту Новокузнецка построят временный павильон для выдачи багажа

10 Марта 2021 г.
Объявлен аукцион на право возведения объекта
Новости Кемерово: Кузбасскому углю пробивают дорогу на восток

Кузбасскому углю пробивают дорогу на восток

3 Марта 2021 г.
Его вывоз в этом направлении должен вырасти на 30% в ближайшие годы
Новости Кемерово: В городе Белово открыли новый автовокзал

В городе Белово открыли новый автовокзал

2 Марта 2021 г.
Прежнее здание было демонтировано после обрушения крыши
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кемеровские врачи собрали коллекцию из проглоченных детьми предметов

Кемеровские врачи собрали коллекцию из проглоченных детьми предметов

22 Марта 2021 г.
Выставку показывают студентам-медикам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru