Премьер-министр поручил улучшить железнодорожное сообщение в Кузбассе

Министерство транспорта РФ и ОАО РЖД подготовят предложения по развитию пассажирского железнодорожного сообщения в Кемеровской области. Эту работу они должны выполнить до 9 апреля 2021 года.

Соответствующее поручение дал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Как писали Sibnovosti.ru, в начале марта он совершил рабочую поездку в Западную Сибирь, включая Кузбасс.

«Этот вопрос обсуждался на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Ожидается, что реализация предложений повысит доступность транспортных услуг для местных жителей», - говорится в сообщении сайта федерального правительства.

Кроме того, министерства строительства, транспорта и финансов РФ до 18 мая направят в кабмин предложения по модернизации коммунальной инфраструктуры Кемеровской области. В том числе, по источникам финансирования этого пилотного проекта.

Фото: сайт правительства РФ