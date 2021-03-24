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В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

Главная Экономика
Кемерово
08:58 24 Марта 2021
правительство, труд, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве Российской Федерации потребовали от ряда регионов внести изменения в программы по восстановлению занятости до допандемических показателей. В числе таких регионов оказался и ряд сибирских.

Проблему обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Его итоги подведены в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

К регионам, программы которых пока не обеспечивают достижение показателей занятости, отнесены, в частности, Республика Тува, Республика Бурятия и Кемеровская область. Так, в Туве допущены расхождения целевых показателей региональных программ с показателями минтруда. А в Бурятии и Кузбассе – «выявлены нарушения требований к структурному содержанию региональных программ». 

«По результатам обсуждения регионам дано поручение внести изменения в программы, предусмотрев достижение необходимых показателей, о чем проинформировать минтруд до 29 марта», - говорится в сообщении.    

Фото: pixabay.com

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