В правительстве РФ отметили проблемы с восстановлением рынка труда в Кузбассе и Туве

В правительстве Российской Федерации потребовали от ряда регионов внести изменения в программы по восстановлению занятости до допандемических показателей. В числе таких регионов оказался и ряд сибирских.

Проблему обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Его итоги подведены в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

К регионам, программы которых пока не обеспечивают достижение показателей занятости, отнесены, в частности, Республика Тува, Республика Бурятия и Кемеровская область. Так, в Туве допущены расхождения целевых показателей региональных программ с показателями минтруда. А в Бурятии и Кузбассе – «выявлены нарушения требований к структурному содержанию региональных программ».

«По результатам обсуждения регионам дано поручение внести изменения в программы, предусмотрев достижение необходимых показателей, о чем проинформировать минтруд до 29 марта», - говорится в сообщении.

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