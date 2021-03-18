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Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

Главная Экономика
Кемерово
10:19 18 Марта 2021
капремонт, трасса, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Капремонт автомобильного обхода города Юрги в Кемеровской области начнется в мае этого года. О сроках предстоящих работ сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Протяженность обхода составляет 15,5 км. Это участок трассы Р-255 «Сибирь».

«Чтобы довести его эксплуатационные характеристики до нормативов федеральной дорожной сети, предполагается отремонтировать основание проезжей части с применением технологии холодного ресайклинга, заменить дорожную одежду, модернизировать систему водоотвода, а также выполнить полный комплекс работ по обустройству объекта», - рассказали о стоящей перед дорожниками задаче в «Сибуправтодоре».  

Как уточнили в учреждении, работы займут два года и завершатся осенью 2022-го. В 2021-м же предстоит отремонтировать участок с нулевого по 6-й км.     

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»

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