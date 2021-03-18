Названы сроки капремонта обхода Юрги в Кузбассе

Капремонт автомобильного обхода города Юрги в Кемеровской области начнется в мае этого года. О сроках предстоящих работ сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Протяженность обхода составляет 15,5 км. Это участок трассы Р-255 «Сибирь».

«Чтобы довести его эксплуатационные характеристики до нормативов федеральной дорожной сети, предполагается отремонтировать основание проезжей части с применением технологии холодного ресайклинга, заменить дорожную одежду, модернизировать систему водоотвода, а также выполнить полный комплекс работ по обустройству объекта», - рассказали о стоящей перед дорожниками задаче в «Сибуправтодоре».

Как уточнили в учреждении, работы займут два года и завершатся осенью 2022-го. В 2021-м же предстоит отремонтировать участок с нулевого по 6-й км.

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»